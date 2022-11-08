كاس” تحسم في مشاركة الإكوادور بمونديال قطر 2022

هبة بريس _ رياضة

أكدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء أن “بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنا من الإكوادور”.

وبذلك سيلعب منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، والمقررة انطلاقتها يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم ثلاث نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب “استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة”.

وكان الاتحاد الدولي “فيفا” قد رفض في سبتمبر الماضي طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري كاستيو الذي قالت تشيلي إنه لم يكن مؤهلا للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

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