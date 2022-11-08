كاس” تحسم في مشاركة الإكوادور بمونديال قطر 2022
هبة بريس _ رياضة
أكدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء أن “بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنا من الإكوادور”.
وبذلك سيلعب منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، والمقررة انطلاقتها يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم ثلاث نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب “استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة”.
وكان الاتحاد الدولي “فيفا” قد رفض في سبتمبر الماضي طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري كاستيو الذي قالت تشيلي إنه لم يكن مؤهلا للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.
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7 تعليقات
المحكمة الرياضية والفيفا وجهان لعملة واحدة هي الفساد
محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أهلية بايرون كاسيتو لتمثيل الإكوادور
اخيرا القضية حلت مع اقتراب المونديال الذي يفصلنا عنه ايام معدودة
لفيفا رشوة والفساد المالي والمحسوبية كل شيء مباح إلى كرة القدم
مبارك ويستاهلون الاكوادور منتخب مكافح
بايرون كاستيو مؤهل مع الاكوادور وكلومبيا فقط مسقط رئسه
ان شاء الله بالتوفيق للفريق الاكوادور