فتح الله ولعلو : العالم يتجه إلى التعددية القطبية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد فتح الله ولعلو، وزير المالية والاقتصاد السابق للمغرب، خلال محاضرة احتضنتها جامعة الحسن الاول بسطات، أن العولمة في القرن العشرين أعطت للعالم مجموعة من الاعتبارات الجديدة، أهمها على المستوى الجيوسياسي، حيث اكتسى طابعا يتسم بالقطبية الثنائية مما يجعله مقسم غير واضح المعالم.

وشدد ولعلو، في مداخلته لمحورين أساسيين استعرض من خلالهما أهم المحطات التاريخية لتطور مفهوم العولمة وكذا واقع الحال في القرن العشرين من خلال الوقوف على أهم التوجهات والإمكانيات والعوائق.

وأشار فتح الله ولعلو إلى أن كل معطيات الظرفية الحالية تحيل إلى إدراك أن العالم يتجه إلى تعددية قطبية من شأنها أن تضاعف تقسيمه إلى عدة أقطاب.

تصريحات فتح ولعلو، جاءت على هامش فعاليات المحاضرة التي احتضنها المدرج الرئيسي لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات بشراكة مع رئاسة جامعة الحسن الأول والتي تمحورت حول موضوع: ” العولمة اليوم: اتجاهات وعدم اليقين”.

وتجدر الإشارة أن كل مكونات كلية الاقتصاد والتدبير بسطات تنخرط بشكل فعال من خلال هاته المبادرات والانشطة العلمية للإسهام في تنمية البحث العلمي وإشعاع الكلية على المستوى الوطني وكذا تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0