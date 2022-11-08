لماذا يجب على ” ماكرون” تطبيع العلاقات بين فرنسا والمغرب ؟

هبة بريس _ الرباط

ادرجت مجلة “لوبوان” الفرنسية مقال رأي يشرح فيها الكاتب المغربي- الفرنسي الطاهر بن جلون مدى ضرورة تطبيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطبيع العلاقات بين فرنسا والمغرب؛.

وقال ” إنه لم يعد سراً على أحد أن العلاقات بين الرباط وباريس في أسوأ حالاتها، لأسباب كثيرة ومعقدة”

واعتبر الكاتب أن المغرب أمة ذات هوية صلبة: ملكية دستورية تحترم نتائج الانتخابات التي تتسم بالشفافية وعدم التزوير ودون تدخل الدولة، دولة لم يتم احتلالها من قبل، حيث مارست فرنسا محمية هناك من عام 1912 إلى عام 1956.. كانت هناك صداقة على الدوام بين المغرب وفرنسا، لطالما كانت فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ولقد اتبعت المبادلات دائما مسارها دون أزمة.

تابع الكاتب القول إن اللغة الفرنسية هي لغة يتحدث بها عدد كبير من المغاربة، إذ تدرّس كلغة ثانية. كل عام، يأتي آلاف الخريجين المغاربة إلى فرنسا لمتابعة تعليمهم العالي. باختصار، الروابط بين البلدين مهمة.. هناك تواصل دائم بين قصر الرباط والإليزيه.. حافظ فرانسوا ميتران على علاقات منتظمة وحتى ودية مع الحسن الثاني، وكذلك الحال مع جاك شيراك، وهو صديق قديم للعائلة المالكة والشعب المغربي. كما أدرك الرؤساء الآخرون للجمهورية، نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند، أهمية المغرب وحافظوا على علاقات ممتازة مع الملك. نيكولا ساركوزي، الذي لم يكن يعرف البروتوكول.

وقال بن جلون إن إيمانويل ماكرون اعتبر أنه يمكن أن يتصرف مع المغرب بطريقة غير رسمية؛ حين رد على شخص في الشارع سأله سؤالاً عن المغرب -بعد عودته من الجزائر- فكان جوابه: “سأذهب إلى المغرب في نهاية أكتوبر”. المشكلة أنه لم تتم دعوته للذهاب إلى هذا البلد. كان الملك، الذي أقام في باريس هذا الخريف، سيرفض الرد على الهاتف..

وتابع الكاتب القول إنه يتعين على إيمانويل ماكرون احترام الثقافة والتقاليد المغربية التي لا علاقة لها بنظام الملكيات الأخرى. في المغرب، الملك يحكم وهو ضامن لاستقرار البلد وعمل المؤسسات. لا شيء يتم بدون موافقته. صادف أنه ملك عظيم، أحد القادة القلائل في العالم العربي الذين يحترمون مبادئ الديمقراطية ويجعلونها تتطور. لا ينكر وجود المشاكل والعيوب وما يحتاج إلى تغيير. إنه واقعي وواضح. في المغرب، السبب الرئيسي، القضية المقدسة، قضية الوحدة الترابية هي محور كل السياسات.

واعتبر بن جلون أن عدة دول اعترفت بمغربية الصحراء، أو على الأقل ذكّرت بأن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تعتبر جادة ومقبولة. وذهب للقول أن “فرنسا، حتى لا تسيء إلى الجنرالات الجزائريين، تتمسك بموقف لم يتغير منذ فترة طويلة”. وأضاف أنه إذا كان إيمانويل ماكرون يريد إصلاح تداعيات الأزمة الفرنسية المغربية الكبرى، فهو يعرف ما يجب فعله”

. ويقول بن جلون نقلا عن القدس العربي التي تناولت الموضوع ” ندرك أن الموقف المغربي صحيح، وأن الجزائر مخطئة لمواصلة تأجيج الصراع الذي خلقه هواري بومدين بشكل مصطنع منذ نصف قرن تقريبا، وبالتالي منع تكوين مغرب كبير موحد وقوي”.

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