توجه حكومي لمنع الاحتيال في طلب تعدد الزوجات
تتجه وزارة العدل إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات وذلك عبر اعتماد منصة رقمية لتتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قالت الوزارة إن الهدف منها هو منع التحايل على القانون.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المنصة الجديدة “ستنهي زمن الحرية”، في إشارة إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المنتظر أن يتم إطلاقها في ديسمبر المقبل، ستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج حتى الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وتابع “مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
12 تعليقات
Baghe ndzwje 2
كل شيء له ثمن بالمغرب .
ونعلم جيدا انكم تسنون قوانين لنهب المزيد
صراحة كنفرحو ملي كنشوفو بحال هذه القرارات و أخيرا سوف تحل جميع مشاكل المغرب من تعليم و صحة و تطور إقتصادي. اذا كان من الممكن مشروع قانون يمنع الرجل من معاشرة زوجته الا بعد اداء رسوم للمحكمة و أداء واجبات إضافية للزوجة
لا تطلب من زوجتك السماح لك بالثانية لانك لاتغترف ذنبا في حقها ولا تغظب خالقك فان كانت مؤمنة رضت وان غضبت فلا تنفعك
الله يرزقنا بي إنسانة صالحة
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
التعدد ليس له داعي بل متي اراد الزوج الزواج فليتزوج شئنا ام ابينا فهذا شرع الله…
من العبث بحث القاضي عن سبب التعدد..
بل يكفيه الاستقصاء عن القدرة المالية لطالب التعدد…وإلا سيرتكب القاضي الشطط ويصبح ضد القانون والشرع والعقل. فهل من عاقل…
حسبنا الله و نعم الوكيل في الحكومة التي لا تمثل المغاربة من أعلى الهرم إلى الأسفل، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
لعنة الله عليكم الى يم الدين. تركتم كل المشاكل الساخنة في المغرب بقا ليكم غير شرع الله تتدخلو فيه .قبح الله سعيكم .
الأغلبية الساحقة ما قادر الرجل على توفير القوت اليومي بقا غير هاد الموضوع الفارغ الدي لا يشغل إلا عقول الفقراء أما الأغنياء و الله لن يبحث أحدهم في التعدد.
المغرب يحاول استمالة الرضى الغربي عنه و حلول المشاكل الداخلية ليس بضرورة استقطاب نمادج غربية ليس لها علاقة بالثقافة و العرف و الدين ، التعدد قد يكون واجباً في حالة الحرب والكوارث لقدر الله و قد يكون مباحا في حالة بان الشخص ميسور ماديا و متوهج جنسيا و يخاف الوقوع في الزنى ، و قد يكون مكروها في حالة العسرة المادية … سيأتي زمان في القريب الدول التي لديها طاقة بشرية و موارد بشرية ستجتاح العالم وتضمن استمرارية حضارتها و العكس صحيح