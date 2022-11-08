“نقابة” تصعد رفضا لمخرجات للحوار القطاعي

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تسطير برنامج احتجاجي رفضا للمخرجات الأولية للحوار القطاعي، وأكدت أن الساحة التعليمية تشهد حالة احتقان غير مسبوقة.

وسطرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفق ما أعلنت عنه في بيانها، برنامجا يضم وقفات احتجاجية واعتصامات، للمطالبة بتصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي اعتصاما إنذاريا لأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة يوم 15 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية يوم 29 من نفس الشهر أمام الاكاديميات الجهوية.

كما قررت النقابة وفق المصدر ذاته، تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الاكاديميات الجهوية، وتنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري أيضا.

وأعلنت النقابة أيضا عن دعم ومساندة جل المحطات المعلن عنها من طرف الفئات المتضررة، ومن ذلك إضراب المقصيين من خارج السلم أيام 15 و16 و17 نونبر، ووقفتهم ومسيرتيهم الاحتجاجيتين بالرباط.

كما أعلنت عن دعم البرامج الاحتجاجية والإضرابات التي أعلنت عنها فئات الأساتذة ضحايا الزنزانة 10، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

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