“نقابة” تصعد رفضا لمخرجات للحوار القطاعي

2022-11-08 / 18:49
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تسطير برنامج احتجاجي رفضا للمخرجات الأولية للحوار القطاعي، وأكدت أن الساحة التعليمية تشهد حالة احتقان غير مسبوقة.

وسطرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفق ما أعلنت عنه في بيانها، برنامجا يضم وقفات احتجاجية واعتصامات، للمطالبة بتصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي اعتصاما إنذاريا لأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة يوم 15 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية يوم 29 من نفس الشهر أمام الاكاديميات الجهوية.

كما قررت النقابة وفق المصدر ذاته، تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الاكاديميات الجهوية، وتنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري أيضا.

وأعلنت النقابة أيضا عن دعم ومساندة جل المحطات المعلن عنها من طرف الفئات المتضررة، ومن ذلك إضراب المقصيين من خارج السلم أيام 15 و16 و17 نونبر، ووقفتهم ومسيرتيهم الاحتجاجيتين بالرباط.

كما أعلنت عن دعم البرامج الاحتجاجية والإضرابات التي أعلنت عنها فئات الأساتذة ضحايا الزنزانة 10، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

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‫14 تعليقات

  1. نقابة فقد فيها رجال التعليم الآفة الكاملة اين كانت هده النقابة فترة حكم العدالة والتنميةالتي اجهزت على مكتسبات رجال التعليم وصوتت بالأغلبية عليقانون التلاتي المشؤوم
    لتدخل الى الزبلة هده النقابة الكل عاقو بها ولا للاضراب

  2. نتمنى أن نمر إلى الخطوة المالية والضرورية والتطبيقية وهي الاضراب

  3. هاحنا معاكم .غي بداو تحركو سطرو لينا برنامج نضالي .حنا مستعدين للاضراب

  4. تخربيق على المواقع سيرو شوفو المحامين و موظفي الصحة و تعلمو منهم النضال. كينوضو كاملين و كيكلسو كاملين. حنا القطاع خرجو عليه النقابات و بياعين الماتش

  8. هل توجد نقابات أكثر تمثيلية ؟النقابات تمثل نفسها وبعض المستفيدين معها أما الأغلبية العظمى من نساء ورجال التعليم فهم في تنسيقيات أو بدون تمثيلية نقابية .

  9. الا مازادو واحد 4000درهم الأساتذة سلم 10 راه مكين اصلاح…الان الاستاذ يعاني أزمة مالية

  11. التعاقد مستمر و الاضرابات مستمرة والضحية هو الاستاذ و التلميذ طبعا لان مصيره هو الاخير التعاقد…….

  12. عدم تحفيز الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات العمومية ماديا و معويا، له عواقب وخيمة على القطاع برمته.

  13. وضعوا خطة 10سنوات في السلم فالنقابات التى تبيع وتخلق الضحايا تلو الضحايا لاخير فيها

  14. إن لم يحسم في نقطة المتعاقدين و خارج السلم فلا نظام أساسي جديد و موعدنا الشارع …

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