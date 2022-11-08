الاتحاد الرياضي السوري يطرد لاعبا بعد مواجهته إسرائيليا

هبة بريس

قرر الاتحاد الرياضي السوري طرد لاعب التنس كريم العلاف المقيم في أمريكا من المنظمة وذلك بسبب مواجهته للاعب إسرائيلي في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك العلاف في بطولة M15Fayettevill.AR للرجال والتي أقيمت منافساتها ما بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر و6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمشاركة 56 لاعب تنس.

وواجه اللاعب السوري البالغ 24 عاما نظيره من الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ريكليس وحقق الفوز في دور 32 من البطولة بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

وبهذه النتيجة ضمن العلاف تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يواجه لاعب التنس الأمريكي إيدان كيم في الدور المقبل.

ولكن الاتحاد الرياضي السوري العام أعلن عن طرده اللاعب من المنظمة وذلك لمواجهته للاعب إسرائيلي، باعتبار ذلك تطبيعا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0