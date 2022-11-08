الاتحاد الرياضي السوري يطرد لاعبا بعد مواجهته إسرائيليا

2022-11-08 / 18:29
0
هبة بريس

قرر الاتحاد الرياضي السوري طرد لاعب التنس كريم العلاف المقيم في أمريكا من المنظمة وذلك بسبب مواجهته للاعب إسرائيلي في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك العلاف في بطولة M15Fayettevill.AR للرجال والتي أقيمت منافساتها ما بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر و6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمشاركة 56 لاعب تنس.

وواجه اللاعب السوري البالغ 24 عاما نظيره من الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ريكليس وحقق الفوز في دور 32 من البطولة بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

وبهذه النتيجة ضمن العلاف تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يواجه لاعب التنس الأمريكي إيدان كيم في الدور المقبل.

ولكن الاتحاد الرياضي السوري العام أعلن عن طرده اللاعب من المنظمة وذلك لمواجهته للاعب إسرائيلي، باعتبار ذلك تطبيعا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كاس” تحسم في مشاركة الإكوادور بمونديال قطر 2022

كاس” تحسم في مشاركة الإكوادور بمونديال قطر 2022

2022-11-08 / 20:01
Photo of إيتو: الكاميرون ستتوج بكأس العالم بعد الفوز على المغرب في النهائي

إيتو: الكاميرون ستتوج بكأس العالم بعد الفوز على المغرب…

2022-11-08 / 17:24
Photo of مونديال 2022: جميع منتخبات أفريقيا تعتمد على المدرب الوطني

مونديال 2022: جميع منتخبات أفريقيا تعتمد على المدرب الوطني

2022-11-08 / 15:24
Photo of بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة

بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة

2022-11-08 / 13:41
Photo of تحضيرا لاستحقاقات كرة القدم داخل القاعة.. منتخب “الدكيك” يفوز وديا على أوزبكستان

تحضيرا لاستحقاقات كرة القدم داخل القاعة.. منتخب “الدكيك” يفوز…

2022-11-08 / 12:20
Photo of جامعة لقجع تواصل سياسة تطوير البنية التحتية الكروية و مركز فاس ينضاف للقائمة

جامعة لقجع تواصل سياسة تطوير البنية التحتية الكروية و…

2022-11-08 / 11:16
Photo of المغربية أميرة الطاهري تظفر ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ

المغربية أميرة الطاهري تظفر ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ

2022-11-08 / 09:54
Photo of سفير المغرب بقطر: كرة القدم المغربية تمر بأحسن فتراتها

سفير المغرب بقطر: كرة القدم المغربية تمر بأحسن فتراتها

2022-11-08 / 09:22
Photo of هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

2022-11-07 / 21:46
Photo of مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

2022-11-07 / 18:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق