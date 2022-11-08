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توقيف عشريني متورط في ترويج البيدوفيليا

2022-11-08 / 18:24
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الإثنين 7 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال.

وجرى توقيف المشتبه في إطار تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، التي رصدت تورطه في تحميل مقاطع فيديو ذات محتوى “بيدوفيلي” من شبكة الأنترنيت، قبل عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على حساب خاص بالمعاملات المالية الافتراضية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية رصد هذه الإعلانات عن توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله ومحله التجاري من حجز حاسوب محمول وثلاثة هواتف محمولة تتضمن آثارا رقمية لهذا المحتوى، علاوة على حجز دعامة لتخزين المعطيات الرقمية وجهاز لتوزيع الأنترنيت.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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‫7 تعليقات

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل ،الله يعطي الإعدام كاع لي كيساهم في نشر الفاحشة

  5. {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟}

  6. البيدوفيليين خاصهوم اخصاء كيمياءي و ننفيهم بعيد عن المجتمعات الي فيها اطفال

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