مكناس.. الأنصاري رئيس الجهة يشرف على إعطاء انطلاقة الأسواق المتنقلة

ع محياوي - هبة بريس

أشرف عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس رفقة ” عبد الغني الصبار ” عامل عمالة مكناس والوفد المرافق لهم، يوم أمس الأحد على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالساحة الإدارية مكناس.

وتحمل نسخة هذه السنة للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شعار “في الإنتاج متعاونون وفي البيع متضامنون” بكونها تُنفذ في اطار اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعقد برنامح بين الدولة والجهة.

هذه الدورة الممتدة إلى غاية 13 نونبر 2022, تعرف مشاركة 60 تعاونية من داخل وخارج الجهة، وتعاونيات من دولة السينغال الشقيقة، إضافة الى رواق تضامني يعرض منتوجات الحرفيات والحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورواق مفتوح في وجه الأطفال ، وتطمح هذه الدورة إلى استقبال أزيد من 20 ألف زائر.

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