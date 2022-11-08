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كورونا بالمغرب.. تسجيل 95 إصابة جديدة 

2022-11-08 / 17:06
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 45 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و846 ألف و850 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و051 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و032 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و222 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و104 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و345 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (31) والرباط سلا القنيطرة (33)، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (8)، والشرق (3)، وسوس ماسة (3)، ودرعة تافيلالت (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وكلميم واد نون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 477 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثلاث حالات.

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