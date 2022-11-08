وزير النقل: نتوفر على 25 مطار بطاقة استيعابية تصل ل39 مليون مسافر

هبة بريس - الرباط

ذكر وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب يتوفر على 25 مطار منها 19 مطارا دوليا تغطي مختلف جهات المملكة.

وأفاد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الطاقة الاستيعابية لمختلف مطارات المملكة تبلغ 39 مليون مسافر سنويا، في وقت أن معدل المسافرين لا يتجاوز 25 مليون مسافر.

وأضاف الوزير، أن شبكة المطارات تعززت بالمحطة الجوية الجديدة مطار مراكش منارة ،وكذا المحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سايس وأيضا المحطه الجوية الاولى لمطار محمد الخامس، بالاضافة الى محطات كلميم وزاكورة والراشيدية والناظور، مشيرا إلى أن الاشغال متواصلة بمحطة مطار الرباسلا والشريف الادريس بالحسيمة ومطار سانية الرمل بتطوان.

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