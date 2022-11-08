وفد مغربي يشارك في منتدى دولي حول ” مكافحة الجريمة العابرة للحدود” بدولة الجبل الاسود

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يشارك وفد مغربي رفيع المستوى في المنتدى الدولي حول موضوع “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، الذي انطلقت فعاليته اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري إلى غاية يوم غد الاربعاء والمنظم من طرف المفوضية الأوروبية بدولة الجبل الاسود.

المنتدى الدولي يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التعاون القضائي الدولي، من خلال عرض قضايا تهم بشكل أساسي الجريمة الاقتصادية والجريمة المعلوماتية.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي الذي تحتضنه مدينة بودفا بدولة الجبل الأسود، سيحضره من الجانب المغربي مسؤولون قضائيون وممثلون عن رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتعد المملكة المغربية ضمن الدول الرائدة إفريقيا وعربيا، في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال استراتيجية متعددة الابعاد ، تم من خلالها تحقيق نتائج ملموسة بعد إجهاض أزيد من 560 ألف محاولة للهجرة غير القانونية خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن تفكيك أزيد من 2000 شبكة لتهريب المهاجرين وحجز كميات هامة من المخدرات وإجهاض مشاريع إرهابية مخطط لها سواء على التراب الوطني أو على تراب بلدان صديقة في أوروبا.

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