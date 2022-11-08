ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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انطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم المحروقات

2022-11-08 / 15:29
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هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك يوم الجمعة 11 نونبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية، التي تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 03 نونبر 2022، ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل وتزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

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‫3 تعليقات

  1. وااااااااااا عباد الله
    وراه المواطن ممستافد والو من هد لملايير لي عاطين لهد السائقين
    وراهم شدو الدعم ومطلعيت التمن لسما

  2. لمادا هدا الدعم وجميع المواد ارتفع سعرها مضاعفة؟؟ تدعمهم الدولة ولا يساعدون في هبوط الإسعار بل في زيادتها.يجب على الدولة دعم المواطنين وليس اصحاب الشطارة.

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