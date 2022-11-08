انطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم المحروقات

هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك يوم الجمعة 11 نونبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية، التي تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 03 نونبر 2022، ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل وتزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

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