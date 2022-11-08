بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.. الإيطاليون ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج

2022-11-08 / 14:26
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هبة بريس - وكالات

تشهد إيطاليا اليوم الثلاثاء احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، والتي أثرت على جيب المواطن العادي وعلى القطاع الصناعي، الذي يعاني من صعود أسعار موارد الطاقة وخاصة الغاز.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن النقابات العمالية ومديري الشركات نزلوا إلى شوارع مدينة باليرمو الإيطالية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

واجتمع العمال وأرباب العمل معا لجذب انتباه الحكومة الإيطالية حول أن العديد من الشركات على وشك الإفلاس، فيما قد أغلق بعضها بالفعل، وبدأت المظاهرة من ساحة كروسي في باليرمو وانتهت في ساحة فيردي.

وتسارع التضخم في إيطاليا خلال شهر أكتوبر 2022 وبلغ مستوى 11.9% وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات رسمية إيطالية.

ويعود ارتفاع مؤشر التضخم لارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي، وبحسب البيانات فقد صعدت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 73.2% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 44.5% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهر نفسه (أكتوبر 2022) بنسبة 13.1%.

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