بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة

هبة بريس - وكالات

خرج جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السابق بتصريح مثير للجدل، بأن اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كان غلطة.

وقال بلاتر: “نأسف على اختيار قطر لاستضافة كأس العالم بسبب الأمور المثيرة للجدل بشأن قضايا حقوق الإنسان والمناخ”.

وتابع: “كرة القدم وكأس العالم أكبر من أن تستضيفها دولة صغيرة مثل قطر، لقد كان اختيارا خاطئا وكنت مسؤولا عنه كرئيس للفيفا”.

وقال إن الفيفا عدل في عام 2012 المعايير التي استخدمها لاختيار البلدان المضيفة في ضوء المخاوف بشأن ظروف العمل في مواقع البناء المرتبطة بالبطولات في قطر.

وعلق: “منذ ذلك الحين أخذت الاعتبارات الاجتماعية وحقوق الإنسان بعين الاعتبار”.

وأكد بلاتر أنه سيراقب البطولة التي تنطلق في أقل من أسبوعين من منزله في زيورخ.

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026.

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