أكادير : مساجد بلا مصلين بسبب تلكأ ممثلي وزارة الأوقاف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في مشهد مؤثر وغير مفهوم، لازال العديد من المصلين يؤدون صلاتهم الخمس خارج مسجدين، الاول بحسب ما عاينت الجريدة يوجد بحي لكويرة الخيام، والثاني يتواجد بمدخل الحي المحمدي.

وضعية تسائل وزارة الاوقاف، على عدم إفتتاح المسجدين في وجه المصلين بالرغم من إنتهاء الاشغال بهما، وبالرغم بالنداءات المواطنين، غير أن ممثلي الوزارة خارج التغطية.

وفي نفس السياق، فلازالت خمس مساجد أخرى، متوقفة الاشغال ولم تكتمل بعد، منها مسجدين بحي الفرح، ومسجد الكبير بحي الهدى، الى جانب مسجد أخر يدخل ضمن المشاريع الملكية الذي توقفت به الاشغال لأسباب مجهولة.

فهل سبتدخل وزير الاوقاف، للافراج على قرار إفتتاح هذه المساجد في وجه المصلين، عوض ترك هؤلاء يؤدون صلواتهم الخمس خارج أسوار بيوت الله .

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