وزارة الصحة: إصابات كورونا تسجل ارتفاعا جديدا

2022-11-08 / 13:32
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هبة بريس

قدم الدكتور معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصريح الصحفي الشهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19 في بلادنا، يومه الثلاثاء  8 نونبر2022 .

 وفي هذا الصدد، أفاد معاذ لمرابط، أنه بعد فترة بينية رابعة استمرت 3 أشهر تميزت بانتشار جد ضعيف لفيروس SARS-CoV-2، عاد مستوى انتشار الفيروس ليرتفع من جديد كما كان متوقعا.

وهكذا فمن ناحية الإصابات والتعفنات الجديدة الأسبوعية، فقد سجل تضاعف لعدد الحالات خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2022، مع تسجيل ثلثي الحالات بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.

وارتفع معدل الإيجابية الأسبوعي بشكل ملحوظ إلى 2.1 بالمئة في الأسبوع الأخير بعدما ظل مستقرا في أقل من 1 بالمئة لمدة أزيد من شهرين.

هذان المؤشران ينمان عن دخولنا بشكل جد محتمل موجة خامسة للانتشار الجماعي للفيروس، حيث ستتوضح الرؤيا أكثر نهاية هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، فإن الحالات الخطيرة والحرجة لاتزال جد محدودة ولله الحمد، حيث ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 3 حالات، ولا توجد أية حالة تحت التنفس الاصطناعي.

نفس الشيء بالنسبة لحالات الوفيات التي تعد الأقل في بلادنا منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني رحم الله الجميع، حيث سجلت في المعدل حالة وفاة واحدة كل أسبوع خلال الفترة البينية الأخيرة.

وبخصوص المتحورات المنتشرة في بلادنا لفيروس السارس-كوف-2 فإن متحور أوميكرون لايزال السائد بمتحورات فرعية مختلفة يغلب عليها BA.5.

 وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمراريه يساوي 29.3 في المئة.

ولهذا فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية   تدعو بإلحاح الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة الى تلقي الجرعة المعززة ثم التذكيرية للرفع من مستوى المناعة ضد كوفيد الوخيم، كما تدعو كافة المواطنات والمواطنين المصابين بأعراض تنفسية ارتداء الكمامة واستشارة الطبيب بغرض التشخيص والعلاج.

 

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تعليق واحد

  1. يكمامر الشر ،غي قولونا آش باغيين تنهبوا تاني ؟؟؟
    كورونا الدول الديكتاتورية هي التي لاتزال تكذيب على شعوبها ،لان الدول التي لها سيادة فقد انتهت من مسرحية كورونا .
    الخلاصة كورونا ولا نتوما

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