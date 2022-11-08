مندوبية السجون

تعزيز التعاون بين مندوبية السجون والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات محور مباحثات بالرباط

2022-11-08 / 13:17
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هبة بريس

أجرى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السيد توبين برادلي، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمحورت حول برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة أن الطرفين استعرضا مختلف المجالات المندرجة ضمن برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجال الأمني وتسيير المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج وتكوين الموظفين وتشغيل السجناء.

وأضاف أن الجانبين أكدا عزمهما على مواصلة التعاون بما يجعل من المندوبية العامة مؤسسة رائدة في تدبير الشأن السجني، ومنصة إقليمية متميزة في مجال تكوين موظفي إدارة السجون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زيارة السيد توبين برادلي إلى المغرب، والتي تمتد من 07 إلى 11 نونبر الجاري، تندرج في إطار الاتفاق-الإطار الذي يجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في أبريل 2011، وخاصة الملحق المتعلق بالتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

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