هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال الوالد”

2022-11-08 / 14:07
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نجلاء مزيان

نفى الفنان المعتزل هاشم البسطاوي ما يروج بمنصات التواصل الاجتماعي، حول إساءته للنجم المغربي سعد لمجرد.

و أكد البسطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بالفنان البشير عبدو.

وقال :”هادوك الناس لي كايكولو ماغايجاوبوش سعد علاياش غايجاوبني وشنو المشكل،مايمكنش يكونو مالين الصفحات هما الناس الطيبين لي كانتلاقاو ف الزنقة”.

و واصل قائلا:”ماغانبقاش نشرح فشي عيب جابدينو غي الصفحات، المغاربة ديال بصح عارفين دوك ET بالعربي و دوك الكسالات و الدلالات و الحديدانات كيقلبو على أوساخ الناس ينشروهم سيرو للدار”.

و أردف :”كايكتبو هدا مالو، هذا شكايقصد،و عندما يتضح لهم أن داكشي لي قصدتي را مافيهش الخايب و المعيور كايسكتو بحال القانع”.

و اختتم تدوينته قائلا:”هما خصهم يكون القصد خايب، بيعة وشرية فاشلة يلا كان القصد زوين و طيب، البشير عبدو صديق ديالي را بحال الوالد”.

و يشار أن هاشم البسطاوي نشر سابقا تدوينة عبر خاصية ستوري بذات المنصة جاء فيها:”كاليك واحد المثل سعد لمجرد لا تسأل الطبيب”، مما جعل العديد من النشطاء يطرحون عدة تساؤلات حول المغزى من هذه التدوينة.

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