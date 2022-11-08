خبراء إيطاليون يشيدون بالتزام الملك الراسخ بتنمية الأقاليم الجنوبية
أشاد خبراء إيطاليون، اليوم الثلاثاء، بـ “الالتزام الراسخ” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتنمية الأقاليم الجنوبية، التي تشهد “دينامية إصلاحات واسعة” تنعكس من خلال تطور “مبهر” للبنى التحتية.
وهكذا، قال الصحفي الإيطالي والخبير في العلاقات الدولية، دومينيكو ليتيزيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء يعكس مرة أخرى التزام جلالته “المتواصل” و”غير المسبوق” لجعل الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجا للتنمية المستدامة بفضل مقاربة “مبتكرة وشاملة”.
وأكد أنه تحت قيادة جلالة الملك، بذلت المملكة جهودا كبيرة في مجال الاستثمار العمومي في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية “الفاضلة والاستباقية” تنسجم مع مختلف أهداف أجندة 2030 للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “هذا الازدهار الاقتصادي والاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لأوروبا”، مبرزا الدور الحاسم لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب في السياق الجيوسياسي والطاقي المعقد الذي تشهده القارة العجوز.
من جانبه، قال الخبير السياسي الإيطالي، ماركو باراتو، في تصريح مماثل، إن الأقاليم الجنوبية تعتبر بوابة دخول إفريقيا وقطب للنمو لكلا الضفتين، مشيرا إلى أن الصحراء المغربية توجد في “صلب سياسة إفريقية مثمرة”، حيث “تضطلع المملكة بدور محرك نشط للتنمية، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك”.
وتابع الكاتب الإيطالي بالقول إن جلالة الملك جدد التأكيد في خطابه على تطلعه لتعزيز التعاون الإفريقي ونمو القارة، من خلال مشاريع استراتيجية على غرار ميناء الداخلة الأطلسي.
واعتبر أن هذه المنشأة الضخمة ستمكن، من جهة، من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمنطقة في جميع قطاعاتها الإنتاجية، ومن جهة أخرى، تزويد القارة بآلية لوجستية حديثة وقابلة للتطوير تمكنها من اغتنام الفرص التي يوفرها قطاع النقل البحري على نطاق دولي.
وبحسب السيد باراتو ، فقد أصبح المغرب “مرجعا على المستوى العالمي ينجح، بسلم وبوسائله الخاصة، في فرض نفسه وتكريس مكانته المتميزة على الساحة الدولية”.
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يعتبر النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية أحد أهم المحطات والانجازات تعود بالنفع على اقاليمنا الصحراوية المغربية.
أكد الخطاب الملكي السامي الكريم بتمية استراتجية ودينامية فريدة من نوعها ومستقبل والدفاع عن مغربية الصحراء على المستويات الدولية وهي انجازات هامة ديبلوماسية.على سيادة وكرامة القضية الصحراوية المغربية..عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده.
كل هذا في سبيل الدفاع عن القضية الصحراوية المغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع ذلك ولو استدعى الأمر بمسيرة خضراء أخرى..
تطلعات ببناء تنمية ومهارات جد مهمة وجيدة وايجابية تعزز بمغربية في صحرائه ..
نحن جند مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكرامة وسيادة واستقرار ومجهودات جبارة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف القضية الصحراوية واقاليمه الصحراوية..
عرفت الأقاليم الجنوبية وحدات صناعية وشركات تشغل نسبة مهمة جدا للتحسيس وانخفاظ من البطالة وهذا راجع إلى التغيرات والاصلاحات ومجهودات جبارة وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف.وحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكل سيادة وكرامة ..
هناك صعوبات عرفتها الأقاليم الجنوبية مقارنة مع السنوات الماضية ولكن بمجهودات جبارة وتضحيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده اصبحت الأقاليم الجنوبية جنة خضراء بمنجزات صناعية واستثمارات تعود بالنفع.
هناك العديد من اختلالات التي بصمت النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لشرائح من المواطنين.وكذا الحد من الفوارق الاجتماعية.
مستقبل النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية وسبل تطويرها وتجديده وملائمته مع المتغيرات الدولية والاقليمية والوطنية من جهة أما من ناحية أخرى إعادة ظبط توجهاته للانتقال من منطق النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بهذه الأقاليم الجنوبية وتوقعاتنا أن هذه المناطق الجنوبية ستكون أحسن بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
كل ما أقوله هو الصحراء المغربية في مغربيتها والمغرب في صحرائه ولا قوة تستطيع ان نتزعها لنا بكل ما لدينا سنكافح بارواحنا وابنائنا وبناتنا من اجلها وشعارنا هو الله الوطن الملك.