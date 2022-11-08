الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”كلب”

2022-11-08 / 11:05
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة تمارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بتمارة قد تلقت إشعارا حول قيام شخصين بإحداث الفوضى بالشارع العام، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما، غير أن أحدهما كان يحوز كلبا من فصيلة شرسة قام بتعريض أحد الشرطيين لجروح خلال عملية التوقيف، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت الكلب المذكور.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة.

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‫2 تعليقات

  1. غريب امر الدولة المغربية.
    لماذا لا تعطي الاوامر للامن بان يسجلوا مخالفة وغرامة مالية 300 درهم لكل من بحر كلبا في الشارع بدون سلة على فمه.
    كل كلب في الشارع بدون سلة تحمي المواطنين يجب القبض عليه او قتله بالسلاح الناري.

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل من المسؤول عن تهديد الأطفال والنساء وكذلك الكبار من تربية وإرهاب الكلاب؟ هل الكلاب من الحيوانات الأليفة ؟ أصبحنا نشعر بالرعب من الكلاب واصحابها أبنائنا لم يشعروا بالأمان خوفاً من الكلاب

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