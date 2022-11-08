تحضيرا لاستحقاقات كرة القدم داخل القاعة.. منتخب “الدكيك” يفوز وديا على أوزبكستان

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جمعته أمس الاثنين بمنتخب أوزبكستان.

وتدخل المباراة التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للاستحقاقات المقبلة.

وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية في لقاء الأمس كل من سفيان الشعراوي وسفيان بوريط وأنس العيان وسفيان المسرار.

وسيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة مباراة ودية ثانية أمام منتخب أوزبكستان، وذلك يومه الثلاثاء بداية من الساعة السادسة مساء.

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