جامعة لقجع تواصل سياسة تطوير البنية التحتية الكروية و مركز فاس ينضاف للقائمة

2022-11-08 / 11:16
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هبة بريس ـ رياضة 

سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الاثنين ملعبا بمركز التكوين التابع لنادي المغربي الرياضي الفاسي، بعدما تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

وناب عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في عملية تسيلم الملعب​ كل من عبدالمالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجمال السنوسي عضو المكتب المديري للجامعة عضو اللجنة.

ويدخل تسليم الملعب​، ضمن العملية التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضمن خطة عملها، وسلمت بموجبها ملاعب كروية لمجموعة من الفرق المنضوية تحت لوائها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الأندية الوطنية.

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