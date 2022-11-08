في جو عائلي.. مريم باكوش تنتهي من تصوير “طريق الورد”

2022-11-08 / 12:57
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نجلاء مزيان

انتهت الممثلة المغربية مريم باكوش من تصوير آخر مشاهدها بمسلسل “طريق الورد”، الذي سيتم عرضه بالقناة الثانية برمضان المقبل.

و ظهرت الممثلة المغربية مريم باكوش، عبر مقطع فيديو تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، وهي تودع زملائها في المسلسل الرمضاني، في جو عائلي متميز.

و الجدير بالذكر أن مسلسل “طريق الورد” يضم ثلة من النجوم المغاربة، أبرزهم الفنانة السعدية لديب و لطيفة أحرار، وناصر أقباب ومنصور بدري وندى الهداوي وسعد موفق..، و هو من إخراج هشام الجباري.

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