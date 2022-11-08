مستشفى بنسليمان يعيش على وقع الفوضى و طبيبة تتهم حارس أمن خاص بالاعتداء عليها

2022-11-08 / 10:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يعيش المستشفى المتواجد ببنسليمان على وقع فوضى كبيرة خلال الأيام الأخيرة و التي كان من بين مظاهرها اتهام طبيبة لأحد موظفي الأمن الخاص بالاعتداء عليها.

و في هذا الصدد، دخلت إحدى النقابات الممثلة لقطاع الصحة على خط الواقعة من خلال بلاغ نددت عبره بما وقع في المركز الصحي الحضري لبنسليمان.

و أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببنسليمان أنه يندد و بشدة بالاعتداء الذي تعرضت له إحدى الطبيبات بمقر عملها، محملا الإدارة المسؤولية الكاملة لحماية نساء ورجال الصحة بالإقليم.

و شددت النقابة السالفة الذكر أنها تلقت بأسف وامتعاض شديدين خبر الاعتداء الذي تعرضت له الطبيبة بالمركز الصحي الحضري الثاني ببنسليمان، وهي تزاول مهامها من طرف حارس الأمن الخاص الموجود بالمركز.

و أضافت النقابة أن الأخير قام بالاعتداء اللفظي على الطبيبة، مستعملا عبارات مهينة وتحقيرية أمام الملأ من موظفي ومرتادي المركز الصحي، مما تسبب لها في مضاعفات صحية، ناهيك على الآثار النفسية السلبية على العاملين بالمركز ذاته، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل.

*الصورة من الأرشيف

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تعليق واحد

  1. (حراس الامن) ما هم إلا كلاب أمية ضالة . ليست لديها اللباقة في التعامل مع المرتفقين . يجب إعادة النظر في تشغيل هؤلاء الأوباش.
    حارس الأمن يجب ان يكون مثقفا لبقا في التعامل مع المرتفقين .

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