مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية
تم اليوم الإثنين بتل أبيب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD في مجال البحث العلمي والابتكار.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من نور الدين مؤدب رئيس الجامعة الدولية للرباط وإيتان إيشيل الرئيس التنفيذي للتكنلوجيا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة، بحضور عمير بيريس الرئيس المدير العام للشركة، على تعزيز التعاون والشراكة في البحث التطبيقي والابتكار والتطوير المشترك وتصميم المناهج والبحث الأكاديمي.
كما يتعلق الأمر بتطوير مشاريع بحثية مشتركة.
ومن شأن هذه الاتفاقية تثمين وتعزيز تموقع الجامعة الدولية للرباط، وتطوير عرضها التعليمي متعدد التخصصات والذي يغطي حاليا العديد من مجالات الدراسة، خصوصا في القطاعات الهندسية من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وهندسة الطيران والسيارات والطاقات المتجددة.
كما ستمكن الاتفاقية الجامعة الدولية للرباط من الاستفادة من خبرة وتجربة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تعد رائدا دوليا معترفا به في البحث والتطوير في مجال صناعة الطيران المدني.
وقد جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور باوز ليفي نائب الرئيس المدير العام للشركة، والمدراء التنفيذيين أفيتال شريفت وزفي شتاينمان وأرنولد ناتان .
يذكر أن وفدا من الجامعة الدولية للرباط برئاسة رئيس الجامعة نور الدين مؤدب يقوم حاليا بزيارة لإسرائيل يجري خلالها عدة لقاءات مع مؤسسات جامعية وأكاديمية.
وقد أجرى الوفد اليوم لقاءات على الخصوص مع مسؤولي الشركات الناشئة في المجال التكنلوجي “ستارتاب ناسيونال” و”وبرودوير غروب”.
10 تعليقات
اللهم انصر ملكنا محمد السادس (قضية الوطن هي ضمن الأولويات و طبعا نحن مع إخواننا الفلسطنيين قلبا في نصرة الدين في قضيتهم الوطنية) .اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، و أبعد عنا شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن ..
ان شاء الله بلدنا المغرب دائما في تقدم وازدهار عاش ملكنا محمد السادس نصره الله وايده..
اتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي على الإقتصاد الوطني..
قال تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» ..
نريد شراكة اقتصادية خاصة في قطاع التكنولوجية المتقدمة و الصناعات العسكرية مع الشركات الاسرائيلية للدفع من جديد باقتصادنا اكثر …
اللهم ارحم عمر المختار والامير عبد القادر والخطابي أؤمن فقط بالحدود الاسلامية لا أؤمن بحدود الاستعمار كفانا الله شرهم ..
شؤون بلادنا فوق كل شي بالتوفيق ان شاء الله معاهدة سليمة وصادقة ..
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وأدام عليكم الصحة والعافية..
عاش ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله شؤون بلادنا فوق كل شيء بالتوفيق انشاء الله..
بالتوفيق ان شاء الله،ومزيدا من التعاون والعلاقات الدبلوماسية الناجحة مع جميع الدول المتطلعة للازدهار والامن والسلام…