هبة بريس

تم اليوم الإثنين بتل أبيب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD في مجال البحث العلمي والابتكار.

وتروم هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من نور الدين مؤدب رئيس الجامعة الدولية للرباط وإيتان إيشيل الرئيس التنفيذي للتكنلوجيا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة، بحضور عمير بيريس الرئيس المدير العام للشركة، على تعزيز التعاون والشراكة في البحث التطبيقي والابتكار والتطوير المشترك وتصميم المناهج والبحث الأكاديمي.

كما يتعلق الأمر بتطوير مشاريع بحثية مشتركة.

ومن شأن هذه الاتفاقية تثمين وتعزيز تموقع الجامعة الدولية للرباط، وتطوير عرضها التعليمي متعدد التخصصات والذي يغطي حاليا العديد من مجالات الدراسة، خصوصا في القطاعات الهندسية من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وهندسة الطيران والسيارات والطاقات المتجددة.

كما ستمكن الاتفاقية الجامعة الدولية للرباط من الاستفادة من خبرة وتجربة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تعد رائدا دوليا معترفا به في البحث والتطوير في مجال صناعة الطيران المدني.

وقد جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور باوز ليفي نائب الرئيس المدير العام للشركة، والمدراء التنفيذيين أفيتال شريفت وزفي شتاينمان وأرنولد ناتان .

يذكر أن وفدا من الجامعة الدولية للرباط برئاسة رئيس الجامعة نور الدين مؤدب يقوم حاليا بزيارة لإسرائيل يجري خلالها عدة لقاءات مع مؤسسات جامعية وأكاديمية.

وقد أجرى الوفد اليوم لقاءات على الخصوص مع مسؤولي الشركات الناشئة في المجال التكنلوجي “ستارتاب ناسيونال” و”وبرودوير غروب”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1