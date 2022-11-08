قضية “فتاة الوشم”.. الضحية تتنازل للمتهمين والمحكمة تخفض عقوباتهم

هبة بريس

طوت محكمة الاستئناف ببني ملال، ملف “فتاة الوشم”، وقضت بتخفيض العقوبات الصادرة بحق 11 متهما.

وقدم محامي المتهمين خلال جلسة المحكمة التي عقدت أمس الاثنين، تنازل كتابيا لصالح موكليه من الضحية.

وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بتخفيض العقوبة في حق 10 أشخاص من 20 سنة إلى 12 سنة، وتخفيض عقوبة المتهم الرئيسي من 20 سنة إلى 15 سنة، فيما تم الإبقاء على الأحكام الابتدائية للأشخاص المتابعين في حالة سراح.

هذا ويشار المتهمين في قضية “فتاة الوشم” توبعوا بتهم الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر.

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