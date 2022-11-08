المغربية أميرة الطاهري تظفر ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ

2022-11-08 / 09:54
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هبة بريس

تمكنت لاعبة رياضة الكيك بوكسينغ المغربية، الشابة أميرة الطاهري، نهاية الأسبوع بأمستردام، من الظفر ببطولة العالم في هذا التخصص، وذلك ضمن فئة 38 كلغ.

وجاء فوز أميرة الطاهري (13 عاما)، المزدادة بمدينة روتردام الهولندية، بهذا اللقب، عقب تغلبها على غريمتها البلجيكية إيناس ماغتلينكس، وذلك في إطار مسابقة “رايفلز غولري إنفيوجن”.

وليست هذه المرة الأولى التي تفوز فيها أميرة الطاهري بهذا للقب، فقد سبق لها أن ظفرت به خمس مرات من قبل.

كما سبق للبطلة المغربية أن خاضت 26 مباراة بدون هزيمة، حيث انتصرت 9 مرات بالضربة القاضية.

واختيرت أميرة الطاهري في العام 2019 موهبة شابة بهولندا، إلى جانب ترشيحها كموهبة للسنة ضمن مسابقة “كيدس شويس أواردز”.

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‫2 تعليقات

  2. اللهم انصر ملكنا محمد السادس ( قضية الوطن هي ضمن الأولويات وطبعا نحن مع إخواننا الفلسطنيين قلبا في نصرة الدين في قضيتهم الوطنية). اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، و أبعد عنا شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن..

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