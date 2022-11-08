أسعار النفط العالمي تتراجع لليوم الثاني على التوالي

2022-11-08 / 09:45
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هبة بريس - وكالات

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل مخاوف على الطلب على الخام وسط سياسة “صفر كوفيد” في الصين.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.28% إلى 91.53 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.21% إلى 97.71 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 97.92 دولار للبرميل لخام “برنت” وعند 91.79 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

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‫12 تعليقات

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ارتفاع الاسعار المحروقات في المغرب فقط ..

  7. السياسة المجحفة التي تمارسها الدولة اتجاه المواطنين اتجاه المحروقات رغم انخفاضها عالميا..

  8. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة التي تسببت في دمار العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة..

  12. نريد معرفة ثمن اللتر لكل مادة مشتاقة من البترول لان هذه المواد تشترى بالعملة الصعبة وجميع الفواتير تمر عبر مكتب الصرف المركزي لهذا على الحكومة والجهات المختصة تزويد المواطنين بهذه المعلومة التي هي من حقه أن يعرفها ويحكم بنفسه ?

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