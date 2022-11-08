من جديد.. تكهنات حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

2022-11-08 / 11:33
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نجلاء مزيان

عقب تداول مجموعة من الصفحات المصرية الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، خبر عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على إثر تسريب صورة يظهران فيها معا بإحدى المطاعم.

عادت من جديد التساؤلات و التكهنات المرتبطة بعلاقة كل من ياسمين صبري و أبو هشيمة، حيث تصدر إسمهما الترند بمنصات التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر، أنه ترددت سابقا أنباء حول عودة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد انفصالهما.

وكانت البداية في شهر غشت الماضي، بعد أن نشرت ياسمين صبري صورًا لها، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بأحد المطاعم المطلة على البحر،كما نشر زوجها السابق أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، صورًا له من نفس المكان، التي ظهرت الأخيرة.

ويذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين قبل الكشف عن انفصالهما في ماي الماضي.

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