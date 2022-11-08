مبادرة خيرية بالإمارات تجمع سعد لمجرد و ميسي و بنعطية

نجلاء مزيان

من المرتقب أن يجتمع نجوم العالم في كرة القدم، بتاريخ 16 نونبر المقبل بدولة بالإمارات، في مباراة خيرية لدعم الأطفال الأيتام، وهي مبادرة تقودها مؤسسة أمساك الدولية، التي يرأسها اللاعب الدولي السنغالي مامادو ساكو.

ويشارك في هذه التظاهرة الخيرية الرياضية و الفنية، مجموعة من اللاعبين، منهم: المغربي مهدي بنعطية والفرنسي كريم بنزيمة، والمصري محمد صلاح،و الفرنسيين تيري هنري وبول بوغبا وكليان مبابي،و السنغالي ساديو ماني..

و سيتم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأبرز نجوم العالم في كرة القدم، أبرزهم: الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم لعام 2022، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي تيري هنري، والسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح،و الفرنسيين باول بوجبا وكليان إمبابي.

و في سياق متصل،سيحيي النجم المغربي سعد المجرد، حفلا فنيا فور انتهاء المزاد الخيري،فيما سيقدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة فقرة استعراضية.

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