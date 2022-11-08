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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-11-08 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما بالجنوب، مع تشكل كتل ضبابية فوق السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 18 و22 درجة بداخل منطقة سوس وبجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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