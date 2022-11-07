ايمانويل ماكرون

ماكرون يفكر بحل برلمان فرنسا.. وانتخابات مبكرة في الأفق

2022-11-07 / 23:05
0
هبة بريس _ متابعة

أفادت صحيفة “جورنال دو ديمونش” الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يفكر بجدية بحل الجمعية العامة (البرلمان) والدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعد 5 أشهر فقط على انتخاب المؤسسة التشريعية.

وتتأهب الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن لإجازة مشروع موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قالت بورن إن الحكومة ستستخدم على الأرجح الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، في إشارة إلى المادة التي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين، في ظل الانقسام بين النواب وضعف الحزام البرلماني الرئاسي (الداعم لماكرون).

وفقد الرئيس الفرنسي ماكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية التي جرت حزيران/ يونيو الماضي، مما دفعه إلى السعي للتوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة من أجل تمرير بعض القوانين مقابل التخلي عن أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اصابات في حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا

اصابات في حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا

2022-11-07 / 23:36
Photo of رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

2022-11-07 / 22:49
Photo of موجات الحر ت.ودي بحياة 15 ألف شخص في أوروبا

موجات الحر ت.ودي بحياة 15 ألف شخص في أوروبا

2022-11-07 / 22:36
Photo of إيطاليا … حادثة شغل خطيرة ت_ودي بحياة مهاجر مغربي

إيطاليا … حادثة شغل خطيرة ت_ودي بحياة مهاجر مغربي

2022-11-07 / 21:36
Photo of بايدن يهنئ نتانياهو باتصال هاتفي

بايدن يهنئ نتانياهو باتصال هاتفي

2022-11-07 / 21:33
Photo of مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

2022-11-07 / 21:01
Photo of “إيلون ماسك” يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

“إيلون ماسك” يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

2022-11-07 / 18:59
Photo of الجزائر تودع ملفها للانضمام لمجموعة “بريكس”

الجزائر تودع ملفها للانضمام لمجموعة “بريكس”

2022-11-07 / 18:20
Photo of غوتيريش: احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع

غوتيريش: احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع

2022-11-07 / 13:51
Photo of لأول مرة في التاريخ.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبريا بجسم شخص

لأول مرة في التاريخ.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبريا…

2022-11-07 / 13:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق