شكيب بنموسى

بنموسى يتشبث بشرط 30 سنة لاجتياز مباريات “التعاقد

2022-11-07 / 22:11
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب توظيف أساتذة وأطر إداريين على مستوى عدد من الأكاديميات الجهوية، مبقية على شرط تسقيف السن الذي سبق أن أثار جدلا واسعا.

فتح باب التوظيف يؤكد تشبث وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بشرط 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.

ويأتي تشبث الوزارة بهذا الشرط رغم توالي المطالب النقابية والسياسية والحقوقية، والأسئلة البرلمانية بهذا الخصوص، وتوالي الاحتجاجات التي طالبت بنموسى بإسقاط شرط السن.

وكان فريق التقدم والاشتراكية قد طالب بمجلس النواب بنموسى بالتخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، مع العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل عبر التكوين، لافتا إلى وجود دراساتٍ تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.

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‫24 تعليقات

  1. خاصو يلغي هدالقرار حرام عليه عدب هد الطلابة مساكن قراو حتى عياو ويشردهم اراعي للشعب الفقير راه كلهم لكيقراو فالمغرب فقراء كيتمناو احسنو الوضعية وهو فشلهم الله ارد بيه

  2. ان مثل هده القرارات لا تجلب إلا الفتنة والتطاهرات وتراجع الثقة في البلاد حتى ان منطمة حقوقبة عالمية للأمن في الدول جاء المغرب وراء مصر والعراق

  3. هاد شكيب بنموسى نهار عرفت معنى الحكومة كان وزير فيها و دابا انا شرفت على التعليم و هو باقي شاب فالحكومة تبارك الله

  4. إخوتي هذو مكيحشموش الشارع هو الحل اما العمل بادارة الشعب اما الرحيل ،فين بغتونا نمشو نتحروا، اقسم بالله لتراجع بعد اليوم من الشارع والمطالبة بحقوق أخرى الصحة السكن والوظيفة

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