هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

2022-11-07 / 21:46
20
هبة بريس _ رياضة

علق النجم السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الكوت ديفوار، ديدييه دروغبا، على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي.

ونشر الداعية الإسلامي، الدكتور محمد صلاح، اليوم الإثنين، صورة للنجم الإيفواري، قال فيها إن اللاعب أعلن إسلامه، وعلق عليها: “اللاعب المشهور السابق الإيفواري ديدييه دروغبا اعتنق الإسلام”.

وتداول إيفواريون ومسلمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتناق دروغبا للإسلام، وصورا تظهر مهاجم منتخب “الفيلة” ونادي تشيلسي سابقا، رافعا يديه للسّماء.

لكن اللاعب علق على صفحته نافيا الأنباء، قائلا إنه ما فعله كان فقط من باب احترام إخوته المسلمين الذين زارهم، ولم يغير دينه.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

2022-11-07 / 18:26
Photo of بنموسى: الجامعة وفرت جميع الشروط للتحضير لمونديال قطر

بنموسى: الجامعة وفرت جميع الشروط للتحضير لمونديال قطر

2022-11-07 / 16:56
Photo of بعد شهرين من الاعتداء عليه.. منتخب “شيبا” يعود للجزائر بحثا عن التأهل لكان 17 سنة

بعد شهرين من الاعتداء عليه.. منتخب “شيبا” يعود للجزائر…

2022-11-07 / 16:11
Photo of مواجهات نارية.. قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

مواجهات نارية.. قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال…

2022-11-07 / 12:51
Photo of مونديال قطر.. المنتخبات العربية بطموحات تسجيل حضور مشرف

مونديال قطر.. المنتخبات العربية بطموحات تسجيل حضور مشرف

2022-11-07 / 11:02
Photo of حمد الله: “أعتذر للجماهير المغربية وأتمنى المشاركة في المونديال”

حمد الله: “أعتذر للجماهير المغربية وأتمنى المشاركة في المونديال”

2022-11-07 / 09:18
Photo of فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة

فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة

2022-11-06 / 18:39
Photo of أرسنال يحقق انتصارا ثمينا على تشلسي.. ويستعيد الصدارة

أرسنال يحقق انتصارا ثمينا على تشلسي.. ويستعيد الصدارة

2022-11-06 / 16:17
Photo of أبطال إفريقيا للسيدات .. الجيش الملكي ينهي دور المجموعات في الصدارة

أبطال إفريقيا للسيدات .. الجيش الملكي ينهي دور المجموعات…

2022-11-05 / 23:22
Photo of لعنة الإصابات تطارد منتخب “الأسود الثلاثة” قبل المونديال

لعنة الإصابات تطارد منتخب “الأسود الثلاثة” قبل المونديال

2022-11-05 / 19:55

‫20 تعليقات

  1. من علامات ضعف الدين الاسلامي هو الاحتفال والتطبيل لأي شخص يذخله .ولكن عندما يكتشف أنه ما دين ما حتى لعبة و أن الاديان مجرد خرافة ويخرج منه لا يأتي بأخباره أي واحد. إذا اردت أن تكون مؤمنا قيلزمك أن تكون غبيا

  2. مولر : لا اعلم لماذا تم نفى دروغبا الخبر
    لكن برشلونة سيدفع ثمنها غاليا

  3. الشخص متنصر ابا عن جد و حتى النخاع لدرجة اي هدف في حياته يقم له الصلاة الثلاثية
    اول ما رأيت الخبر إنتابني شك بخصوص ذلك

  7. يعز الله من يشاء سبحان الله تخيل عزيزي المسلم في الوقت الحالي كل العالم يتكلم عن دروڨبا كونه اسطورة في كرة القدم

  9. شاع بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أن ديدييه دروغبا أسلم وذلك لرفع يديه ومشاركته في الدعاء!، ولكن ديدييه دروغبا لم يسلم إنما زار قريته واستقبل جماعة المسلمين فدعوا له ورفعوا أيديهم في الدعاء ورفع يده كذلك معهم.
    اللاعب يقوم في زيارة العديد من القرى المسلمة وغير مسلمة لهدف سياسي…
    نسأل الله له الهداية للإسلام…

  13. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(ال عمران)

  16. الاسلام يهبه الله لمن يشاء من عباده لو كنت محظوظا لالهمك الله هدا الفوز العظيم ولكن يفعل الله ما يشاء

  20. إلى صاحب التعليق رقم واحد. الغباء هو أن تكون ذو فكر سطحي وفضفاض و تعمم الأوصاف ، ونسبة أحوال الناس إلى الدين دون تحليل ولا علم. الغباء هو أن تحتقر وتستهزء بالناس الذين يختلفون معك…الغباء أنواع وأشكال، ومن الحكمة أن تتأدب. من كبرياء الأسلام أنه ليس إجبارا…الدين عاز راسو وخا يتذلو بعض المسلمين…بلا مانسب حيت من الغباء سب الأغبياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق