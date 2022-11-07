هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام
هبة بريس _ رياضة
علق النجم السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الكوت ديفوار، ديدييه دروغبا، على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي.
ونشر الداعية الإسلامي، الدكتور محمد صلاح، اليوم الإثنين، صورة للنجم الإيفواري، قال فيها إن اللاعب أعلن إسلامه، وعلق عليها: “اللاعب المشهور السابق الإيفواري ديدييه دروغبا اعتنق الإسلام”.
وتداول إيفواريون ومسلمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتناق دروغبا للإسلام، وصورا تظهر مهاجم منتخب “الفيلة” ونادي تشيلسي سابقا، رافعا يديه للسّماء.
لكن اللاعب علق على صفحته نافيا الأنباء، قائلا إنه ما فعله كان فقط من باب احترام إخوته المسلمين الذين زارهم، ولم يغير دينه.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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20 تعليقات
من علامات ضعف الدين الاسلامي هو الاحتفال والتطبيل لأي شخص يذخله .ولكن عندما يكتشف أنه ما دين ما حتى لعبة و أن الاديان مجرد خرافة ويخرج منه لا يأتي بأخباره أي واحد. إذا اردت أن تكون مؤمنا قيلزمك أن تكون غبيا
مولر : لا اعلم لماذا تم نفى دروغبا الخبر
لكن برشلونة سيدفع ثمنها غاليا
الشخص متنصر ابا عن جد و حتى النخاع لدرجة اي هدف في حياته يقم له الصلاة الثلاثية
اول ما رأيت الخبر إنتابني شك بخصوص ذلك
باقي نصراني !!!
حتى فرحنا ليه
والاسلام ينتشر بدونه ولله الحمد
اللهم اعز الاسلام والمسلمين
يعز الله من يشاء سبحان الله تخيل عزيزي المسلم في الوقت الحالي كل العالم يتكلم عن دروڨبا كونه اسطورة في كرة القدم
أللهم عز الاسلام والمسلمين
شاع بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أن ديدييه دروغبا أسلم وذلك لرفع يديه ومشاركته في الدعاء!، ولكن ديدييه دروغبا لم يسلم إنما زار قريته واستقبل جماعة المسلمين فدعوا له ورفعوا أيديهم في الدعاء ورفع يده كذلك معهم.
اللاعب يقوم في زيارة العديد من القرى المسلمة وغير مسلمة لهدف سياسي…
نسأل الله له الهداية للإسلام…
ليس هناك فرق هناك عرب لم يسلموا بعض
نحن المسلمين يهمنا اسلام غيرنا اكثر من اسلامنا.
الله تعالى لاتنفعه طاعة ولا تضره معصية !!
فإتقو الله ما إستطعتم
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(ال عمران)
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
يحصل لك الشرف أن تعتنق الدين الاسلامي الدين الصحيح
الاسلام يهبه الله لمن يشاء من عباده لو كنت محظوظا لالهمك الله هدا الفوز العظيم ولكن يفعل الله ما يشاء
ان اسلم فهو خير له وان اعرض فالاسلام غني عنه
سبحان الله ، كنت شاك فالخبر ..
الله يهديه للإسلام.
ان الله غني عن العالمين
إلى صاحب التعليق رقم واحد. الغباء هو أن تكون ذو فكر سطحي وفضفاض و تعمم الأوصاف ، ونسبة أحوال الناس إلى الدين دون تحليل ولا علم. الغباء هو أن تحتقر وتستهزء بالناس الذين يختلفون معك…الغباء أنواع وأشكال، ومن الحكمة أن تتأدب. من كبرياء الأسلام أنه ليس إجبارا…الدين عاز راسو وخا يتذلو بعض المسلمين…بلا مانسب حيت من الغباء سب الأغبياء.