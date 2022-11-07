إيطاليا … حادثة شغل خطيرة ت_ودي بحياة مهاجر مغربي

2022-11-07 / 21:36
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه صباح اليوم، بعدما دهسته إحدى لفات الحديد الضخمة في ظروف غامضة بداخل أحد اكبر معامل للحديد في ” لالوجيا ” بمدينة طورينو حيث كان يشتغل الفقيد.

وحسب مصادر الجريدة فإن الضحية يدعى قيد حياته ( م . ا )، يبلغ من العمر 41 سنة ، ووفق المصدر ذاته الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها بعد سحقه بواسطة مجموعة من الأنابيب الحديدية ذاخل المعمل .

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة، انتقلت السلطات الإيطالية وباشرت التحقيق في الحادثة لكشف حيثياتها، التي اشرفت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل تحت إشراف المدعي العام.

وعلاقة بالموضوع دعت الهيئات النقابية إلى كشف كامل الحقيقة عن الظروف التي ادت إلى وفاة العامل المغربي وتوفير كامل شروط السلامة المهنية للحد من وقوع حوادث مماثلة.

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‫8 تعليقات

  1. إنا لله و إنا إليه راجعون.
    هذا ثاني مغربي يموت في حادث شغل في إيطاليا خلال أسبوعين.
    اللهم ارحمهما.

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