بايدن يهنئ نتانياهو باتصال هاتفي

هبة بريس _ وكالات

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، بنيامين نتانياهو، بعد فوز حزبه اليميني “ليكود” بالانتخابات البرلمانية.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي، كارين جان بيار، للصحفيين: “الرئيس تحدث معه (نتانياهو) اليوم.. لتهنئته بفوز حزبه”، مشيرة إلى أن بايدن أكد على “متانة الشراكة الثنائية وشدد على دعمه الراسخ لأمن إسرائيل”.

وحقق نتانياهو وحلفاؤه من اليمين فوزا كبيرا في انتخابات الأسبوع الماضي، مما يتيح له تشكيل أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال نتانياهو، في تغريدة على تويتر، أن بايدن قال إن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى.

وأكد أنه أبلغ بايدن بأنه يمكنهم “تحقيق مزيد من اتفاقيات السلام والتعامل مع التهديد المتمثل في عدوان إيراني”.

وخلال ولاية نتانياهو السابقة، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين تحت رعاية الولايات المتحدة.

وأكدت الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في أقل من أربع سنوات عودة نتانياهو، المدعوم الآن من أحزاب يمينية متطرفة ودينية أصغر.

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