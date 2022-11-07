مكافحة الارهاب والجريمة … وفد هولندي يزور “مندوبية السجون “

2022-11-07 / 21:11
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هبة بريس _ الرباط

قام وفد هولندي بزيارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، وذلك في إطار الحوار الثنائي بين المغرب وهولندا، حول محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، وخاصة المحور المتعلق بتدبير الاعتقال وإعادة الإدماج.

وذكر بلاغ للمندوبية أن الطرفين ناقشا مجالات التعاون بين المغرب وهولندا في المجالات المرتبطة بالشأن السجني، خاصة ما يتعلق بتكوين موظفي المؤسسات السجنية وبرامج إعادة الإدماج الموجهة للنزلاء وتدبير الفئات الهشة من السجناء، إضافة إلى طرق تدبير المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.

وحسب المصدر ذاته، اطلع الوفد الهولندي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على تجربة المركز في تكوين الموظفين المتدربين على مختلف المهن المرتبطة بالشأن السجني، إضافة إلى برامج التكوين المستمر الموجهة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، بما فيها تلك المخصصة لتدبير فئات السجناء المتطرفين.

كما قام الوفد بزيارة إلى السجن المحلي تيفلت 2، يضيف المصدر نفسه، حيث اطلع عن قرب على جهود المندوبية العامة في أنسنة المؤسسات السجنية وتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج عبر برامج

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