مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد
هبة بريس
أفادت مصادر أمنية لوكالة أسوشيتد برس، الاثنين، بمقتل مواطن أميركي يعمل في منظمة إغاثة دولية، بإطلاق النار عليه وسط العاصمة العراقية بغداد.
وتعرض المواطن الأميركي لإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، أثناء قيادته لمركبته من نوع “برادو” في منطقة الكرادة، وسط بغداد.
وأوضح المصدر الأمني للحرة أن الإصابات كانت في منطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد القريبة من المنطقة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين اثنين في الشرطة العراقية، أن المواطن الأميركي، كان يعمل في منظمة إغاثة دولية.
ولم تعرف على الفور ملابسات الحادث، أو دوافع الجناة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وذكر مسؤولون في السفارة الأميركية لـ”أسوشيتد برس” أنه ليس لديهم معلومات حتى هذه اللحظة
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10 تعليقات
لعنة الله على القتلة المجرمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
من يغتال الشخصيات التربوية في منظمة الاغاثة الدولية في بغداد ، هو لا يريد للعراق ان يتطلع الى العالم ، بل انهم يريدون ان يرجعونه لنقطة ال 0 ،، والجاهليه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
مع الاسف.. هذا مؤشر خطير على واقع العراق الامني والسياسي ونتمنى ان لا ينعكس على سمعة العراق وان تكون الموصل في منئى عن هكذا احداث.
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمه هو موظف اغاثه يعني يساعد الناس المحتاجه
هكذا يريدون العراق طارد لكل المخلوقات البشرية
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه
لا حول ولا قوة الا بالله خطيه شنو ذنبه مواطن مدني
هذا شغل خارجي ومحسوب وبوقت مدروس