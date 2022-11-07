A policeman uses a scanner to check a resident's car at a checkpoint during intensified security measures in Baghdad, June 30, 2014. Iraqi security forces intensified security measures in and around capital as Iraqi troops battled to dislodge an al Qaeda splinter group from the city of Tikrit after its leader was declared caliph of a new Islamic state in lands seized this month across a swathe of Iraq and Syria. Military vehicles and soldiers were deployed on a bridge overlooking Tigris river in north Baghdad to deter expected attacks by Sunni militants of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). REUTERS/Ahmed Saad (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS MILITARY)

مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

2022-11-07 / 21:01
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هبة بريس

أفادت مصادر أمنية لوكالة أسوشيتد برس، الاثنين، بمقتل مواطن أميركي يعمل في منظمة إغاثة دولية، بإطلاق النار عليه وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتعرض المواطن الأميركي لإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، أثناء قيادته لمركبته من نوع “برادو” في منطقة الكرادة، وسط بغداد.

وأوضح المصدر الأمني للحرة أن الإصابات كانت في منطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد القريبة من المنطقة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين اثنين في الشرطة العراقية، أن المواطن الأميركي، كان يعمل في منظمة إغاثة دولية.

ولم تعرف على الفور ملابسات الحادث، أو دوافع الجناة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وذكر مسؤولون في السفارة الأميركية لـ”أسوشيتد برس” أنه ليس لديهم معلومات حتى هذه اللحظة

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