مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

هبة بريس

أفادت مصادر أمنية لوكالة أسوشيتد برس، الاثنين، بمقتل مواطن أميركي يعمل في منظمة إغاثة دولية، بإطلاق النار عليه وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتعرض المواطن الأميركي لإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، أثناء قيادته لمركبته من نوع “برادو” في منطقة الكرادة، وسط بغداد.

وأوضح المصدر الأمني للحرة أن الإصابات كانت في منطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد القريبة من المنطقة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين اثنين في الشرطة العراقية، أن المواطن الأميركي، كان يعمل في منظمة إغاثة دولية.

ولم تعرف على الفور ملابسات الحادث، أو دوافع الجناة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وذكر مسؤولون في السفارة الأميركية لـ”أسوشيتد برس” أنه ليس لديهم معلومات حتى هذه اللحظة

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