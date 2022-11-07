ديديه دروجبا يعتنق الإسلام

2022-11-07 / 20:56
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هبة بريس

أعلن أسطورة ساحل العاج ونادي تشيلسي ديدييه دروجبا عن اعتناقه الإسلام لمواصلة سلسلة من اللاعبين الذين اعتنقوا الإسلام.

نشر الداعية الإسلامي الدكتور محمد صلاح صورة للنجم الإيفواري ديدييه دروجبا يعلن إسلامه.

وكان قد اعتزل الفيل الإفواري ديديه دروجبا لعب كرة القدم عام 2017، مع نادي فونكس رايزنج الأمريكي، بعد مسيرة تاريخية مع المنتخب الإيفواري ونادي تشيلسي الإنجليزي.

وقبل أقل من عام كان الأسطورة الهولندية كلارنس سيدورف قد أعلن اعتناقه الإسلام في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بدبي

خاض دروجبا 790 مباراة خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده كوت ديفوار، نجح في تسجيل 365 هدفًا وصنع 126 أخرين، ونجح في تحقيق جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009، وجائزة BBC لأفضل لاعب أفريقي عام 2009.

وشارك الأسطورة الإفريقية في 3 بطولات لكأس العالم، وهي ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، كما شارك في 5 بطولات أمم أفريقيا، وفشل في التتويج بها حيث قاد منتخب بلاده للوصافة في 2006 و2012.

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