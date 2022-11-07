أمن طنجة يفك لغز جريمة م_قتل الطالب ” انور “
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يومه الإثنين 07 نونبر الجاري، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، باشرت يوم السبت 05 نونبر الجاري إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
24 تعليقات
17 سنة لم تعد قاصرا………
غير مشتبه فيها ماقالوش بللي هيا لقتلات
مايمكنش والله اعلم
بنت عندها 17سنة مغاديش دير هادي شي كامل بوحدها أمر غريب شوية
روح عزيزا على الله
زعما مغايقدرش على بنت من غير الا دارت ليه شي منوم ناري ممتيقاش
البنت كتخاف غير من صراق زيت وغدير هاد جريمة لا ميمكنش
اللهم ارزق أمه صبر الله ورحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين الله يخدالحق في كل من له يد في الجريمة
لا يمكن هذا إلا إذا كان مخدر
باينة شي متشردة هذي قتلاتو مع الاصدقاء ديالها حيت راه سرقوه و هربوا
لاحول ولا قوة إلا بالله
راه باينة شكون غيقتلو راه معشر غير لبنات
حسبيا الله ونعم الوكيل.
قبل ما نسمع هادشي غير ستنتج انه دري زوين وكيقرا وساكن بوحدو اول حاجة طاحت فبالي انه غيكون عندو معارف مع الدريات وهما السبب. غا مبغيتش نسبق الحدث
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مابقي في دنيا مايعجب الله يسترنا يارب
بوحدها لا يمكن
اويلي على بنت مكنقدرو نعفطو حتى على نملة عاد تقدر تقتل امبوووسي
الله ينصر الحق
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،الله يرحمو
مشتبه بها يعني هيا مورطة في الجريمة وليست القاتلة