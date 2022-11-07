توقعات “النقد الدولي” للتضخم بالدول العربية (إنفوغراف)
هبة بريس _ الرباط
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في التضخم العالمي، وخاصة في الدول العربية، متأثرة بنتائج الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أن العام القادم 2023 سيتأثر بالأحداث العالمية المشتعلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لتصل نسبته إلى 3.6%.
وفيما يلي إنفوغراف بمعدلات التضخم المتوقعة في الدول العربية لعام 2023
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7 تعليقات
سوف نخرج من هذه الازمة سلامات انشاء الله
ظاهرة عالمية تعرفها كل الدول مرتبطة بمخلفات الازمة الصحية و حرب أوكرانيا
سجلت نسب ارفع حتى في دول متقدمة مثلا معدل دول الاتحاد الأوروبي تجاوز 9% كل من سافر الي الخارج هذه المدة لاحظ ذلك
التضخم الحقيقي على أرض الواقع ما نعيشه نحن يفوق20%
ازمة عالمية و ارتفاع الاسعار في اوروبا و صعود الدولار على اليورو …..
قلوبنا أحنا هي لي تضخمت
هاذي البداية و مازال مازال ..
قال الله تعالى:سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً .
يقول الصحابي الجليل ابن مسعود : لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر حيث كان.
ثم اختم بهذه الابيات الشعرية حيث قول الإمام الشافعي :
وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى
ذَرعاً وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ
ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتُها
فُرِجَت وَكُنتُ أَظُنُّها لا تُفرَجُ.