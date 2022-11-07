الوزير بنموسى يعلن رفع الغلاف المادي للمطعمة بسبب غلاء الأثمنة

هبة بريس _ الرباط

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تتجه نحو رفع الغلاف المالي المخصص لدعم التغذية بالمطاعم المدرسية والداخليات.

وأوضح بنموسى، يوم الاثنين 07 نونبر 2022، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة خصصت من ميزانيتها مبلغ مليار و700 مليون درهم لدعم التغذية بمطاعم المدارس والداخليات.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه العملية، وكذا بالنظر إلى غلاء الأثمنة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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