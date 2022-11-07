“إيلون ماسك” يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

هبة بريس _ وكالات

دعا المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك، الإثنين، الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وقال ماسك، الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة “يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي“.

وأضاف أن “المتشددين من الديموقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز

وسبق لماسك أن أشار إلى أنه يخطط لرفع الحظر الذي فرضه موقع تويتر على الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن ليس قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

وحُظر ترامب للاشتباه بأنه حرّض على هجوم العام الماضي على الكابيتول الذي نفّذته مجموعة اتسمت بالعنف سعيا لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية

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