TO GO WITH AFP STORY BY BY OMAR BROUSKY Moroccan students walk in the Dhar El-Mehraz campus at the University of Fez on May 13, 2014 which some students claim is one of the last bastions of the Marxist-Leninist leftist ideology. Faced with an Islamic onslaught, the Dhar El-Mehraz campus has been the scene of recent bloody clashes between supporters of the two camps. AFP PHOTO / FADEL SENNAAFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo by FADEL SENNA / AFP)

استطلاع : 80% من دكاترة بالمغرب لا يثقون في “اختيار” الأساتذة المساعدين بالجامعات

2022-11-07 / 18:46
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هبة بريس _ الرباط

أظهرت نتائج الستطلاع أعده “معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب ان غالبية حاملي شهادة الدكتوراه لا يثقون
في الآليات المعتمدة لاختيار الأساتذة المساعدين بالجامعات، كما اعتبرت النسبة نفسها من المستجوبين بأن عملية التوظيف “تتحكم فيها بعض الممارسات اللاأخلاقية”.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعد حول “الثقة في التشغيل بالتعليم العالي بالمغرب” والذي شمل عينة تتكون من 360 دكتورا ينتمون إلى تخصصات مختلفة، أن غالبية المستجوبين يرون أن العلاقات العائلية والانتماء السياسي والمصالح المشتركة والمال “تتحكم” في عملية التوظيف.

وتفاعلا مع سؤال “هل تم احترام المعايير المحددة في دورية وزارة التعليم العالي في اختيار المرشحين لهذه السنة؟” أجاب 73.3% من المستجوبين بالنفي.

في السياق نفسه، و”بحسب النتائج المعلنة لحد الآن”، اعتبر 76.7% من المستجوبين أنه لم يتم احترام مبدأ التوفر على رصيد علمي، والنسبة نفسها من المستجوبين اعتبرت أنه لم يتم احترام معيار توفر المرشح على تجربة دولية أو انتمائه لمجموعات بحث أو مختبرات دولية، كما يرون أنه لم يتم احترام مبدأ التمكن من اللغات الأجنبية.

تبعا لذلك، عبر 93.3% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لفكرة تضمين لائحة المرشحين للمناصب “معلومات مفصلة عنهم من منشوراتهم ومقالاتهم العلمية وكتبهم وأنشطتهم في التدريس وأنشطتهم البحثية والعلمية الوطنية والدولية”، كما أبدى 85% من المستجوبين تفضيلهم إجراء “مباراة توظيف مركزية وطنية بدل المباريات على صعيد الجامعات”.

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