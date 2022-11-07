مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

هبة بريس _ رياضة

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي اليوم الاثنين عن القائمة التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، والمقرر انطلاقتها يوم 20 تشرين الثاني/ نونبر الجاري.

وغاب عن القائمة اللاعب روبرتو فيرمينيو، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، ليتم استبعاده من خوض كأس العالم التي ستقام في قطر.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

وجاءت قائمة البرازيل المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

حراسة المرمي: أليسون، إيدرسون، وويفرتون.

خط الدفاع: دانيلو، دانيال ألفيس، أليكس ساندور، أليكس تيليس، تياجو سيلفا، ماركينهوس، إيدر ميليتاو، بريمير.

خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، برونو جيمياريش، فريد، لوكاس باكيتا، إيفرتون بيريرو.

خط الهجوم: نيمار، فينيسيوس جونيور، جبريل خيسوس، أنتوني، رودريجو، رافينيها، ريتشارليسون، مارتينيلي، بيدرو.

ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في مونديال قطر، بمواجهة نظيره الصربي يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/ نونبر الجاري على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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