الجزائر تودع ملفها للانضمام لمجموعة “بريكس”

2022-11-07 / 18:20
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الجزائر اليوم الإثنين عن إيداع ملف رسمي لطلب الانضمام لمجموعة ” بريكس”.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم عن المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي قولها :”كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري ( عبد المجيد تبون) للمشاركة فيها”.

وأضافت زروقي:”خرجت هذه القمة بالانفتاج على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة، نحن قدّمنا طلبنا، و رحّبت كلّ من روسيا والصين بانضمام الجزائر”.

وكشفت زروقي عن دراسة بقية دول “بريكس” (جنوب أفريقيا، والهند، والبرازيل) لملف الجزائر، قبل البتّ فيه.

وبريكس عبارة عن تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو يستقطب إلى جانب الجزائر اهتمام دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل من السعودية وإيرا

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