“الباريس” ..ليس لدينا ما نخفيه” بشأن مأساة مليلية.

2022-11-07 / 18:14
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هبة بريس _ الرباط

صرح وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلاده “ليس لديها ما تخفيه” بشأن المأساة التي وقعت لدى محاولة مهاجرين التسلل عبر سياج مليلية في 24 يونيو الماضي.

وجاءت تصريحات ألباريس في مقابلة مع قناة “أنتينا 3″، ردا على سؤال حول زيارة وفد من أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب الإسبانية إلى مليلية، اليوم الاثنين، للاطلاع على صور الأحداث التي وقعت عند السياج الحدودي وراح ضحيتها 23 مهاجرا على الأقل.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من بث تقرير على شبكة “بي بي سي” البريطانية يتناقض مع الرواية الرسمية حول أداء قوات الأمن في الهجوم على سياج مليلية، ويشير إلى مسؤولية إسبانيا عن القتلى الذين سقطوا.

وبشأن انتقادات التأخير في عرض صور المأساة على النواب، قال ألباريس إن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أظهر “في جميع الأوقات شفافية تامة واستعدادا” للتوجه إلى البرلمان وتقديم تقرير حول الأحداث.

وشدد وزير الخارجية الإسبانية على أن “الحكومة ليس لديها ما تخفيه” بشأن مأساة مليلية.غغغغغغغف٢ف٢ف٢ف٢فف٣ففف٢فف٢ف٢ف٣ففغ٢غفف٢فف٢ف٢فف٢فف٢فففف٣ف٣ف٣فففف٢فف٣فغغغغغغغ٢غغغ٢ففف

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